Migranti, 108 bloccati sulla nave Maridive 703: due morti e diversi feriti

Mer, 31/12/2025 - 09:40

Sono 108 i migranti – compresi diversi bambini – bloccati sulla nave di supporto offshore Maridive 703 che nei giorni scorsi ha effettuato due salvataggi nella zona di ricerca e soccorso maltese, sovrapposta a quella tunisina, nei pressi della piattaforma Miskar. “Due persone sono morte e molte risultano ferite”, segnala Sea Watch: “Tutti devono essere trasportati immediatamente in un porto sicuro e ricevere cure mediche”, afferma la ong tedesca. (AGI)

