La Procura di Palermo sta indagando su vicende riguardanti il Cefpas, “ulteriori risultanze” e nuovo filone su Cuffaro

“Ulteriori risultanze investigative”: e’ l’espressione usata dal Gip del tribunale di Palermo Carmen Salustro nell’ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Toto’ Cuffaro e altri due degli indagati dell’inchiesta su appalti e sanita’. E’ un passaggio che rivela come la Procura di Palermo stia indagando su vicende riguardanti il Cefpas, il centro di formazione professionale in ambito sanitario, che ha sede a Caltanissetta. Le risultanze investigative finora acquisite, ma non inserite negli atti posti alla base dell’ordinanza del giudice Salustro, sono state depositate il 27 novembre: dopo avere ricevuto una nota dai carabinieri del Ros, i pm coordinati da Maurizio de Lucia avevano presentato una richiesta di sequestro preventivo nei confronti dell’ex presidente della Regione siciliana e, appunto, le “ulteriori risultanze investigative a sostegno dell’assunto accusatorio, con specifico riguardo al reato associativo e al reato di cui al capo 5”, cioe’ la dazione di denaro che il giudice Salustro non ha ritenuto pagamento di una tangente, dunque corruzione, ma oggetto di una mediazione illecita da parte dell’imprenditore Alessandro Vetro. Sul punto i difensori del segretario dimissionario della Nuova Dc siciliana, gli avvocati Marcello Montalbano e Giovanni Di Benedetto, avevano sostenuto che nell’intercettazione non si sentisse la parola “soldi” e la Procura aveva prodotto una nuova trascrizione realizzata dal proprio consulente tecnico. A sostegno dell’ipotesi del reato di associazione a delinquere, invece, i magistrati avevano “valorizzato ulteriori risultanze relative a un altro illecito ‘affare’ che avrebbe interessato Cuffaro e la Cta Gea srl, riguardo alla ‘regionalizzazione’ dell’ente Cefpas”. La Cta sarebbe riconducibile alla famiglia Cuffaro ma il Gip non aveva valutato le nuove accuse, perche’ la difesa non ne aveva avuto cognizione e non si era potuta esprimere al momento dell’interrogatorio preventivo. Quindi le carte sono fuori dall’ordinanza cautelare. Ma dentro l’indagine. (AGI)