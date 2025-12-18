Grande Fratello, la finale stasera 18 dicembre: chi vincerà?

(Adnkronos) – Stasera, giovedì 18 dicembre, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Grande Fratello', il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Una finale di festa, emozioni e cuore. Cinque finalisti, cinque storie diverse, un sogno comune: vincere Grande Fratello. Il televoto in corso sarà la resa dei conti tra due grandi protagonisti dell’edizione: Omer o Jonas? Chi continuerà la corsa verso la vittoria? Sfide avvincenti metteranno a dura prova i nervi dei concorrenti, per raggiungere la fase decisiva, dove Anita, già superfinalista, li aspetta per l’ultima resa dei conti. Sorprese, abbracci inaspettati, parole d’amore, colpi di scena saranno il fil rouge della puntata fino alla proclamazione finale. Chi vincerà? Inoltre, lunedì 22 dicembre, in prima serata, su La5 andrà in onda il documentario 'Grande Fratello – L’Inizio' che ripercorre, a 25 anni di distanza, l’avventura della prima edizione del reality.

