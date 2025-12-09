Ferrovienord, apre l’Info Point Cantieri nella stazione di Milano Cadorna

(Adnkronos) – Ferrovienord apre da oggi, nella stazione di Milano Cadorna, un nuovo punto informativo e di incontro dedicato in particolare all’attività di sviluppo e manutenzione della rete ferroviaria di propria competenza che si snoda lungo 331 chilometri e che conta 125 stazioni. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente, il presidente di FNM Andrea Gibelli, il consigliere delegato di FNM Fulvio Caradonna e il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti. L’Info Point Cantieri è uno spazio fisico, collocato nel corridoio di ingresso sulla destra, che sarà presidiato dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30) e che potrà accogliere chiunque voglia conoscere meglio l’intensa attività di cantiere che Ferrovienord sta promuovendo e gestendo. Dalle grandi opere, come il collegamento tra il terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa e Gallarate o il potenziamento del nodo di Seveso, fino al rifacimento delle stazioni e agli aggiornamenti tecnologi e di sicurezza, sono 39 i principali lavori attualmente in corso e programmati. Ferrovienord ha un Contratto di Programma con Regione Lombardia che prevede 2 miliardi di investimenti per il potenziamento e l’ammodernamento delle infrastrutture, attività che si aggiunge alla manutenzione ordinaria della rete e alla gestione della circolazione dei treni. L’info point cantieri di Ferrovienord vuole offrire uno spazio in più, che integra i canali di comunicazione già attivi (sito internet, segnalazioni e reclami, messaggistica WhatsApp), per far conoscere le attività in corso e il loro sviluppo. È infatti disponibile e viene distribuito materiale informativo, che riguarda: i cantieri attivi e futuri, gli investimenti sulle infrastrutture, le nuove flotte dei treni, la ristrutturazione delle stazioni, il servizio ferroviario in Lombardia. L’info point vuole anche essere uno spazio di dialogo e raccolta di domande, richieste di chiarimenti, segnalazioni: un luogo fisico che si aggiunge agli spazi digitali e virtuali già consolidati. “Un progetto che rientra in pieno nella strategia comunicativa che Regione Lombardia persegue da tempo in ambito trasportistico – dichiara l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente -. Io la chiamo ‘operazione trasparenza’: mettere al centro delle nostre attività le esigenze del viaggiatore, che deve essere messo nelle condizioni di poter scegliere in ogni momento la miglior soluzione di viaggio, grazie a iniziative comunicative intuitive e smart, e conoscere gli sforzi che stiamo compiendo per trasformare il sistema infrastrutturale, con importanti interventi su tutta la linea. Stiamo lavorando con impegno affinché il rapporto tra cittadini e sistema ferroviario sia sempre più chiaro ed improntato alla reciproca fiducia: ogni canale informativo è fondamentale per rendere il sistema accessibile, anche in vista delle Olimpiadi invernali. In Lombardia circolano oltre 2.400 treni e trasportiamo 5 milioni di persone al giorno con il TPL, rappresentando il 30% del trasportato in Italia. Numeri enormi, che dimostrano come comunicare bene e tempestivamente è un dovere fondamentale che dobbiamo svolgere nel migliore dei modi”. “L’apertura di questo punto informativo – commenta l’assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi – rientra nell’investimento che Ferrovienord sta portando avanti per comunicare al meglio gli interventi fatti e in corso d’opera sulla rete ferroviaria regionale, la flotta e le stazioni. Investimenti che rientrano nelle richieste previste dal Contratto di Programma stipulato con Regione Lombardia, affinché sia garantito un servizio efficiente e al passo con i tempi, capace di superare le criticità di un sistema ferroviario molto sollecitato. Auguro un buon lavoro e spero che questa iniziativa di vicinanza e trasparenza informativa sia accolta positivamente da chi usa il treno”. “L'apertura dell'Info Point Cantieri a Milano Cadorna – spiega il presidente di FNM Andrea GIbelli – è un segno tangibile della volontà di tutto il Gruppo FNM di aprire spazi di dialogo e confronto costante con il territorio e i cittadini. In un periodo in cui si sta svolgendo una intensa attività di potenziamento e manutenzione straordinaria della rete, resa possibile grazie a Regione Lombardia, è importante favorire il più possibile occasioni di informazione e di consapevolezza sui processi di trasformazione in atto, che sono fondamentali per lo sviluppo della mobilità lombarda. Questo nuovo ambiente fisico conferma il nostro impegno nel rendere le stazioni spazi da vivere e non solo luoghi di mero transito”. “La qualità e la tempestività delle informazioni fornite agli utenti del servizio ferroviario e alle persone che vivono nelle aree dove sono attivi i nostri cantieri – afferma il Consigliere delegato di FNM Fulvio Caradonna – sono elementi essenziali sempre. In un contesto, come quello attuale, di importanti interventi infrastrutturali, sono fattori ancora più determinanti e cruciali. Il messaggio che vogliamo trasmettere è quello che sopportare i disagi temporanei che i lavori inevitabilmente provocano porterà in un futuro prossimo a poter godere di benefici permanenti in termini di qualità del servizio”. “Con l'apertura dell’Info Point Cantieri – sottolinea il presidente di FERROVIENORD Pier Antonio Rossetti – vogliamo offrire un punto di riferimento a tutti coloro che utilizzano la nostra rete e che sono interessati e coinvolti dai lavori in corso. Siamo in un periodo storico di grandi investimenti, garantiti dal Contratto di Programma con Regione Lombardia, che hanno permesso l’apertura di molti e importanti cantieri, che renderanno la rete più sicura, moderna e performante. Basti pensare che, solo tra il 2024 e il 2025, sono stati realizzati lavori dal valore complessivo di oltre 400 milioni di euro. Voglio ringraziare tutto il personale di FERROVIENORD per l’impegno che sta garantendo in questa fase cruciale di sviluppo”. Controllata al 100% da FNM, FERROVIENORD gestisce in Lombardia 331 chilometri di rete e 125 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Sulla rete FERROVIENORD circolano 900 treni e viaggiano 200.000 passeggeri al giorno. Accanto all’attività finalizzata alla circolazione dei treni, FERROVIENORD si occupa della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell’attivazione di nuovi impianti e dell’assistenza ai lavori di potenziamento.

