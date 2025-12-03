Salute

De Luca(M5S):”Arresto Cuffaro altra perla per la maggioranza di Schifani. Finché non andranno tutti a casa la Sicilia non avrà futuro”

Redazione 3

De Luca(M5S):”Arresto Cuffaro altra perla per la maggioranza di Schifani. Finché non andranno tutti a casa la Sicilia non avrà futuro”

Mer, 03/12/2025 - 11:22

Condividi su:

Palermo. “L’arresto deciso per Toťò Cuffaro è l’ennesima perla per la maggioranza, sempre più delegittimata, che sostiene Schifani. Ci chiediamo come gente così possa rappresentare i siciliani onesti. Quando andranno tutti a casa sarà sempre troppo tardi, la Sicilia con loro non ha futuro”.
Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.
“Ieri ho chiesto a Schifani di fare un passo indietro, di sciogliere questo governo delegittimato dalle inchieste, lui ha detto di non avere responsabilità riguardo ai patti stretti tra corrotti e corruttori. Peccato che Cuffaro se lo è scelto lui come alleato e non gli è certo stato imposto per legge, e di certo il  curriculum vitae di Cuffaro non deponeva in favore del rigoroso rispetto delle regole. Quindi Schifani smetta di autoassolversi e si assuma la responsabilità politica delle sue scelte, quelle penali sono di chi compie i reati, quelle politiche di chi fa le scelte sbagliate. Con questo clima, mi chiedo, come si possa affrontare la Finanziaria in maniera serena”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta