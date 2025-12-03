De Luca(M5S):”Arresto Cuffaro altra perla per la maggioranza di Schifani. Finché non andranno tutti a casa la Sicilia non avrà futuro”

Palermo. “L’arresto deciso per Toťò Cuffaro è l’ennesima perla per la maggioranza, sempre più delegittimata, che sostiene Schifani. Ci chiediamo come gente così possa rappresentare i siciliani onesti. Quando andranno tutti a casa sarà sempre troppo tardi, la Sicilia con loro non ha futuro”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Ieri ho chiesto a Schifani di fare un passo indietro, di sciogliere questo governo delegittimato dalle inchieste, lui ha detto di non avere responsabilità riguardo ai patti stretti tra corrotti e corruttori. Peccato che Cuffaro se lo è scelto lui come alleato e non gli è certo stato imposto per legge, e di certo il curriculum vitae di Cuffaro non deponeva in favore del rigoroso rispetto delle regole. Quindi Schifani smetta di autoassolversi e si assuma la responsabilità politica delle sue scelte, quelle penali sono di chi compie i reati, quelle politiche di chi fa le scelte sbagliate. Con questo clima, mi chiedo, come si possa affrontare la Finanziaria in maniera serena”.