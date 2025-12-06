Colpo allo spaccio di droga a Catania: 31 arresti sono stati effettuati dai carabinieri del Comando provinciale, su disposizione del gip del tribunale etneo. Per 17 indagati si sono aperte le porte del carcere, mentre altri 14 sono finiti agli arresti domiciliari. Altri quattro indagati hanno ricevuto l’obbligo di firma, mentre cinque destinatari di misura cautelare sono ancora irreperibili. Sono accusati di vendita e detenzione di droga ai fini di spaccio: marijuana, cocaina e crack le sostanze al centro del business incentrato sul quartiere San Giovanni Galermo, e in particolare su via Capo Passero. L’operazione è stata denominata ‘L’angolo’, traendo spunto dal nome convenzionale con cui veniva indicata la principale piazza di spaccio. L’indagine, avviata inizialmente dai carabinieri di Sant’Agata Li Battiati, ha fatto emergere anche il ruolo di alcuni minorenni nelle attività della banda. Secondo la procura, le attività dei pusher avvenivano 24 ore su 24 e sette giorni su sette, con turni e orari prestabiliti. Per ogni turno c’era un ‘capoturno’, convenzionalmente chiamato “patrozzo”, che aveva il compito di controllare l’operatività dei pusher e l’efficienza dello spaccio avvalendosi anche di vedette pronte a segnalare l’eventuale presenza di forze dell’ordine sul territorio. Dalle indagini, inoltre, emerge che tre persone già sottoposte ai domiciliari continuavano a vendere droga. (Dire)