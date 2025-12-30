Cimitero Angeli, il post di Gambino accende il dibattito. Dura replica dell’assessore Adornetto: «Propaganda fuori tempo massimo»

Anche durante le festività il confronto politico a Caltanissetta non conosce pause. L’ex sindaco e oggi consigliere comunale Roberto Gambino è intervenuto con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, annunciando la presentazione di un’interrogazione rivolta al sindaco Walter Tesauro sulle criticità della viabilità a servizio dei nuovi loculi del Cimitero comunale.

Nel suo intervento social, Gambino sottolinea come “anche durante le feste la politica che sta accanto alla gente non si fermi mai”, spiegando di aver depositato l’interrogazione a seguito di una petizione presentata da numerosi cittadini, che chiedono un intervento immediato per rendere più decorosa e sicura una parte del cimitero. Il consigliere evidenzia inoltre che, senza un adeguato supporto finanziario della politica, l’ufficio tecnico comunale rischia di non avere gli strumenti necessari per affrontare e risolvere le criticità segnalate.

Alla presa di posizione di Gambino ha replicato con fermezza l’assessore ai Lavori pubblici Calogero Adornetto, che ha definito le dichiarazioni del consigliere «fuori tempo massimo» e frutto di una comunicazione propagandistica. «Arrivare oggi a impartire lezioni di attenzione ai cittadini, dopo anni di immobilismo, suscita sconcerto e indignazione», afferma l’assessore.

Adornetto ricorda come la scarpata oggi al centro delle polemiche sia stata progettata durante la legislatura Gambino, senza la previsione di muri di contenimento o di adeguate opere di sicurezza. «Un errore grave – sottolinea – pagato per anni dai cittadini e che questa amministrazione sta finalmente correggendo con atti concreti, non con post sui social».

Nel dettaglio, l’assessore annuncia di aver già disposto formalmente la realizzazione di una gabbionatura metallica a tutela della strada sottostante e della sicurezza dei cittadini. I lavori, come attestato dagli atti amministrativi, inizieranno l’8 gennaio e comporteranno una chiusura temporanea al traffico per consentire interventi strutturali e risolutivi.

Non solo. Nel mese di gennaio, aggiunge Adornetto, partiranno anche lavori per 900 mila euro per il rifacimento delle strade interne del Cimitero comunale di Caltanissetta, interventi che l’assessore definisce mai programmati in passato. «Dov’era Gambino – si chiede – quando mancavano manutenzione, investimenti e programmazione e il cimitero cadeva letteralmente a pezzi?».

La replica si chiude con un affondo politico: «Dopo anni di nulla assoluto, oggi si suggeriscono soluzioni che questa amministrazione aveva già avviato e finanziato. I cittadini meritano rispetto, non operazioni di facciata».