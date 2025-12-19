Caltanissetta. Piscina comunale, Scuvera(FdI): “Passaggio importante che restituisce finalmente una prospettiva concreta a una struttura attesa da anni”

“L’approvazione unanime della delibera sulla piscina comunale rappresenta un passaggio importante per Caltanissetta e restituisce finalmente una prospettiva concreta a una struttura attesa da anni.” A dichiararlo in una nota è il deputato regionale di FdI Totò Scuvera.

“Un risultato che va riconosciuto all’Amministrazione Tesauro, alla determinazione dell’Assessore allo Sport Toti Petrantoni e al ruolo svolto dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che hanno mantenuto alta l’attenzione politica sull’obiettivo e accompagnato con responsabilità questo percorso in Consiglio comunale.”

Il deputato Scuvera prosegue: “Il voto unanime conferma che, quando si lavora con serietà per l’interesse della città, è possibile dare risposte attese dai cittadini e rimettere al centro lo sport e i servizi pubblici. Come deputato regionale – conclude -, continuerò a seguire con attenzione questo percorso nell’interesse di Caltanissetta.”