Caltanissetta, il 20 dicembre gioia e divertimento per i più piccini con il Pony Albertino alla Casa del Presepe

Sabato 20 Dicembre a partire dalle ore 18:00 alla Casa del Presepe arriverà il Pony Albertino con la sua magnifica slitta accompagnato da Babbo Natale e dai suoi Elfi che distribuiranno balocchi ai più piccini. La manifestazione organizzata e promossa dall’Associazione Presepisti Nisseni e Patrocinata dal Comune di Caltanissetta si và a inserire nel calendario della Città del Natale. I regali offerti dalla King Animation saranno la ciliegina sulla torta. L’invito dell’Associazione Presepisti Nisseni: “Portate i vostri bambini, sarà un bellissimo evento all’insegna del sano divertimento per i più piccini. Il Pony Albertino regalerà momenti di spensieratezza a tutti quanti. Vi Aspettiamo Numerosissimi alla Casa del Presepe e in Corso Umberto a Caltanissetta.”