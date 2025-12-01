Caltanissetta. Dopo il successo di “Enigma”, il Teatro Regina Margherita accoglie “Macbeth” con Daniele Pecci e Sandra Toffolatti

Caltanissetta – Sull’onda dell’entusiasmo del pubblico e degli apprezzamenti della critica locale per la serata inaugurale con Enigma, il Teatro Regina Margherita si prepara al secondo grande appuntamento della rassegna teatrale ufficiale del Comune di Caltanissetta. Mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 21.00, andrà in scena Macbeth di William Shakespeare, con Daniele Pecci e Sandra Toffolatti.

Pecci firma anche la regia e interpreta un Macbeth tormentato, affiancato da una Lady Macbeth magnetica e inquietante affidata alla prova di Sandra Toffolatti. Insieme a un’importante compagnia di interpreti, lo spettacolo conduce lo spettatore nella dimensione più oscura della tragedia: la vertigine del potere, l’ambizione che si trasforma in condanna, l’irreversibilità delle scelte.

La messinscena adotta uno stile essenziale e di forte impatto, restituendo centralità alla parola e all’intensità attorale. La lettura registica sottolinea l’idea dell’atto irreversibile: nel Macbeth la decisione iniziale apre una catena di eventi che travolge coscienza e realtà, confondendo veglia e incubo. Il viaggio, più che narrativo, è interiore: un attraversamento della mente del protagonista, dei suoi fantasmi e delle sue ossessioni. La scena evoca paesaggi astratti e visioni oniriche, come se il mondo stesso rispecchiasse l’abisso morale del personaggio.

Accanto ai protagonisti, il cast riunisce interpreti che danno corpo ai ruoli chiave della tragedia, restituendo l’architettura complessa del testo: Duccio Camerini, Vincenzo De Michele, Michele Nani, Gabriele Anagni, Mauro Racanati, Giovanni Taddeucci, Silvio Laviano, Pier Paolo De Mejo, Max Odierna, Lorenzo Rossi e Tommaso Tampelloni. Le scene sono firmate da Carmelo Giammello, i costumi da Alessandro Lai, le musiche originali da Patrizio Maria D’Artista. L’impianto artistico delinea uno spettacolo di forte coerenza stilistica e potenza visiva.

Il successo della prima ha acceso un clima di attesa per il prosieguo del cartellone: Macbeth si annuncia come uno degli appuntamenti più intensi della stagione, capace di coniugare la grande tradizione teatrale con una sensibilità profondamente contemporanea.

Informazioni e biglietteria

Biglietti online sul circuito Live Ticket: https://www.liveticket.it/dalvivo

Botteghino del Teatro Regina Margherita: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00; il giorno dello spettacolo dalle 18:30.

Info biglietti e abbonamenti: 320 069 3857