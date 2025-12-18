Caltanissetta, apre il Lapidarium di Palazzo Moncada: l’inaugurazione sabato 20 dicembre

Sabato 20 dicembre saranno riaperte al pubblico delle sale di Palazzo Moncada. Dal cortile di Largo Barile, negli ambienti che in passato accoglievano l’ufficio tributi, sarà accolta, con una mostra permanente, il Lapidarium dei mensoloni figurati rimossi e poi recuperati dalla facciata di Palazzo Moncada. Il progetto è stato ideato, realizzato e curato dall’associazione Alchimia attingendo ai fondi del Bilancio Partecipativo del Comune di Caltanissetta. Un progetto, dunque, fortemente voluto dai cittadini e per i cittadini che, da questo fine settimana, potranno tornare ad apprezzare le bellezze architettoniche dello storico palazzo seicentesco da una prospettiva differente.

“Quello che sarà messo in mostra è un patrimonio di inestimabile valore per la storia barocca della Sicilia – ha dichiarato il Presidente dell’associazione Alchimia Giuseppe Giugno -. Questo progetto di recupero, frutto di un lungo lavoro di studio e conservazione è stato promosso dall’Associazione di promozione sociale Alchimia in collaborazione con l’Associazione Pro Loco e con i fondi del bilancio partecipativo di Caltanissetta. Un lavoro di restituzione che renderà fruibili beni artistici finora poco conosciuti”.

“L’inaugurazione del Lapidarium Luigi Guglielmo Moncada segna un importante passo verso il rafforzamento dell’offerta culturale e turistica della città, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione del nostro patrimonio storico – ha dichiarato l’assessore alla cultura Giovanna Candura -. Un lavoro che diventerà un prezioso strumento di ricerca e di approfondimento per cittadini, studiosi, studenti e turisti. Oltre alle sale dedicate ai mensoloni, inoltre, abbiamo voluto dedicare uno spazio per il pittore Francesco Guadagnuolo creando una sala espositiva permanente che permetterà ai visitatori di conoscere meglio il nostro illustre cittadino. Tali opere, di proprietà del Comune di Caltanissetta, da parecchi anni giacevano in dei magazzini pubblici e adesso ottengono lo spazio e la visibilità che meritano”.

In questo nuovo spazio, infatti, i visitatori potranno scoprire, attraverso una selezione curata di reperti, le fasi di costruzione e trasformazione del Palazzo e la storia dei Moncada e dei loro territori: le “Città Moncadiane”. La sezione dedicata a Palazzo Moncada, simbolo indiscusso della città, ne racconta la storia con documenti e fotografie, dalla sua costruzione alla sua funzione storica come centro nevralgico delle istituzioni cittadine, fino al suo attuale utilizzo come sede museale. Inoltre, la sezione sulla storia delle città moncadiane esplora, attraverso testimonianze materiali e ricostruzioni storiche, il contesto socio-politico e culturale nel quale vissero i Moncada, ponendone in evidenza gli intrecci, le relazioni e i nessi nel panorama regionale. L’evento inaugurale, che si terrà il 20 dicembre 2025 alle ore 10.00, nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada e moderato dalla storica Rosanna Zaffuto Rovello, vedrà la partecipazione di autorità locali, esperti del settore e cittadini, in un momento di celebrazione collettiva della nostra storia. Dopo i Saluti istituzionali interverranno l’assessore alla cultura Giovanna Candura, la Curatrice dell’Esposizione “Guadagnuolo” Vitalia Mosca, il Presidente Pro Loco Caltanissetta Luca Miccichè, l’Ordinario Storia moderna UNICT Simona Laudani, lo Storico dell’arte Paolo Dinaro, il Dirigente del Servizio Turistico Regionale Caltanissetta Giuseppe Cigna e il Presidente di Alchimia e PhD Storia dell’Architettura Giuseppe Giugno.

Sarà presente un intervento musicale del gruppo vocale “Amoris Laetitia”.

L’accesso al “Lapidarium” sarà gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano immergersi nella ricchezza culturale del nostro territorio. Un’occasione imperdibile per riscoprire e celebrare la nostra storia, valorizzando il legame tra passato e presente.

Dopo l’inaugurazione il Lapidarium sarà aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00 nei seguenti giorni: il 20, 21-23, 29-30 dicembre 2025, 2-3,5,7-10 gennaio 2026.