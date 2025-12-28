‘Buen Camino’ vola al botteghino: 20 milioni in tre giorni per Checco Zalone

(Adnkronos) – Checco Zalone prosegue la sua scalata record al botteghino: in soli tre giorni 'Buen Camino' totalizza quasi 20 milioni di euro di incasso. Anche ieri, sabato 27 dicembre, il film di Zalone diretto da Gennaro Nunziante ha quasi monopolizzato l'afflusso nei cinema italiani, registrando altri 6.129.079 euro al box office con 759.752 presenze. Oltre il 68% di chi ieri ha scelto di andare al cinema ieri, è entrato in una sala che proiettava 'Buen Camino'. L'incasso totale dei cinema italiani ieri – come riporta l'account social di Cinetel – è stato infatti di 8.920.704 euro con 1.089.558 presenze. Un dato che, rispetto o al 27 dicembre del 2024, fa registrare un incremento percentuale del 96,6%. A Natale, nel giorno d'esordio in sala, il film di Zalone aveva incassato 5.614.751 euro, poi a Santo Stefano altri 7.918.273 euro. Cifre da record, che non si registravano da circa 15 anni al botteghino delle feste e che, con i 6.129.079 euro incassati ieri, portano il totale del film, appunto, a 19.662.103 euro.

