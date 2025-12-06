Artigianato, Intiglietta (GeFi): “Per 30esima edizione Artigiano in Fiera 2800 artigiani da 90 Paesi”

(Adnkronos) – “Alla trentesima edizione di Artigiano in fiera partecipano 2800 artigiani provenienti da novanta Paesi nel mondo. Per rendere più ampia e accogliente la manifestazione è stato aggiunto un padiglione espositivo”. Lo ha detto Antonio Intiglietta, presidente GeFi, all’inaugurazione dell’edizione 2025 di Artigiano in Fiera, la kermesse che dal 6 al 14 dicembre a Milano ospita il meglio dell’artigianato internazionale. “Abbiamo inoltre messo al centro la persona: l'artigiano in fiera è la persona che si espone, comunicando sé attraverso il proprio lavoro. Questo è un fattore molto bello e importante – sottolinea – perché il cuore della nostra manifestazione è l'incontro tra chi espone, chi organizza e chi visita la fiera. Il desiderio è che ognuno possa incontrare l’altro e comunicare il meglio della propria umanità”. “Quando si mette al centro l'umanità le persone si guardano con stima, curiosità e affetto, – continua – così si costruisce una vera solidarietà. Il senso del lavoro artigianale va proprio verso questa tensione. Quando ci si incontra, le barriere non ci sono più, ma c'è il cuore di ognuno”.

