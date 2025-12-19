Abusava della figlia di 9 anni, confermata la condanna del padre: sentenza della Corte d’assise d’appello di Palermo, inflitti 12 anni e 5 mesi

I giudici della Corte d’assise d’appello di Palermo, presidente Sergio Gulotta, hanno confermato la condanna a 12 anni e 5 mesi per un 40enne accusato di avere abusato della figlia di nove anni. L’uomo è stato interdetto dai pubblici uffici e dalla responsabilità genitoriale. La bimba era assistita nel processo da un curatore speciale, l’avvocata Maria Zito Plaia, mentre la madre della vittima era rappresentata dall’avvocato Pierfranco Puccio. (ANSA).