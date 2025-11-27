X Factor, stasera 27 novembre la semifinale: doppia eliminazione e ospiti

(Adnkronos) – È tempo di semifinale per X Factor 2025 che stasera, giovedì 27 novembre, torna con un nuovo appuntamento su Sky e in streaming su NOW. I sei artisti ancora in gara affronteranno l’ultimo, tesissimo scoglio prima della finalissima, attesa per il prossimo giovedì 4 dicembre in Piazza del Plebiscito, il grande evento co-organizzato con il Comune di Napoli che incoronerà il vincitore di questa edizione. Per i concorrenti rimasti, per la conduttrice Giorgia e per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, una nuova e impegnativa serata che prevede due manche di cover che porteranno all’eliminazione di due concorrenti, definendo così il quartetto dei finalisti di questa edizione. Sul palco dell’X Factor Arena tornerà per questo sesto e penultimo Live Show l’amatissima manche in cui i concorrenti dovranno esibirsi accompagnati da una grande orchestra dal vivo, per dare nuova profondità e una veste completamente diversa ai brani scelti. Al termine di questa prima manche ci sarà subito un verdetto, ma in positivo: con l’inedito meccanismo Škoda Green Light, che permette di avere 3 voti in più al televoto per sostenere il proprio concorrente preferito, il più votato guadagnerà immediatamente il pass per la finalissima. La setlist della manche orchestrale prevede. Per la squadra di Achille Lauro 'Viva La Vida' dei Coldplay, affidata a eroCaddeo. Per la squadra di Francesco Gabbani 'A Te' di Jovanotti per tellynonpiangere e 'All I Ask' di Adele per PierC. Per la squadra di Jake La Furia 'Anna e Marco' di Lucio Dalla portata da TOMASI e 'I pirati a Palermu' di Otello Profazio (nella versione di Rosa Balistreri) affidata a DELIA. Per la squadra di Paola Iezzi, infine, 'Decode' dei Paramore interpretata da rob. A seguire, chi sarà ancora in gara affronterà una seconda manche 'classica' che porterà però alla doppia, dolorosissima, eliminazione: il meno votato nell’intera serata sarà subito eliminato, mentre penultimo e terzultimo andranno al ballottaggio davanti ai giudici. Per questo secondo round, gli artisti si potrebbero esibire con: per la squadra Achille Lauro 'Vedrai, vedrai' di Luigi Tenco per eroCaddeo. Per la squadra di Francesco Gabbani 'Niente Panico”ì' di Ghali per tellynonpiangere e 'Bohemian Rhapsody' dei Queen per PierC. Per la squadra di Jake La Furia 'Story of My Life' dei One Direction per TOMASI e 'Sei bellissima' di Loredana Bertè per DELIA. Per la squadra di Paola Iezzi 'Happier Than Ever”'di Billie Eilish per rob. Nella diretta di giovedì 27 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (il martedì successivo al primo on air, poi, in chiaro su TV8), all’X Factor Arena arriverà Irama, tra i protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea. Artista da record – 53 dischi di platino e oltre 3 miliardi di streaming – ha appena pubblicato il suo nuovo album, 'Antologia della vita e della morte', entrato direttamente alla #1, e l’11 giugno 2026 terrà il suo primo, attesissimo concerto allo Stadio San Siro.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)