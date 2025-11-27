Salute

Sicilia. Regionali, 35 mln per il rinnovo dei contratti: da Commissione Bilancio ok a emendamento

Redazione 3

Sicilia. Regionali, 35 mln per il rinnovo dei contratti: da Commissione Bilancio ok a emendamento

Gio, 27/11/2025 - 13:39

Condividi su:

Semaforo verde in commissione Bilancio all’Assemblea regionale siciliana all’emendamento del Governo alla manovra che destina quasi 35 milioni di euro per il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro 2025/27 per il personale della Regione siciliana.

Stamani il governatore Renato Schifani aveva incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Funzione pubblica, annunciando proprio questa misura. “Dopo due rinnovi del contratto collettivo di lavoro del comparto in poco più di un anno – aveva sottolineato -, nel Bilancio 2026-2028 stiamo stanziando fondi per 35 milioni di euro per il prossimo Ccrl 2025-2027. Un obiettivo che porterà i nostri dipendenti allo stesso livello dello Stato, colmando i ritardi accumulati e riconoscendo il ruolo strategico della nostra pubblica amministrazione. Sarà la prima volta, dopo decenni di blocco, che la Regione avrà un contratto rinnovato nei tempi di vigenza”. (Adnkronos) 

Articoli correlati

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta