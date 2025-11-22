Scontro frontale sulla Palermo-Sciacca, 1 morto e 6 feriti

Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca, dove una persona è deceduta e altre sei sono rimaste ferite. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che, in seguito all’incidente, al km 46,500 nel comune di Monreale, il traffico è temporaneamente bloccato lungo la strada statale 624 “Palermo- Sciacca” in direzione dell’innesto SS 115 presso Sciacca. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti 3 veicoli a seguito di uno scontro frontale e si registrano 6 feriti e una persona deceduta. Sul posto personale il personale del 118 e i Vigili del Fuoco per i soccorsi, le squadre Anas e i Carabinieri di Corleone. (ITALPRESS). (foto DirettaSicilia)