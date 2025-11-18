PS5, Sony taglia il prezzo di console e giochi per il black friday

(Adnkronos) – Sony inaugura il Black Friday 2025 con una campagna che più che un semplice ventaglio di sconti sembra un invito esplicito a immergersi nel mondo PlayStation. Dal 21 novembre al 4 dicembre, le offerte si estendono su console, bundle, accessori e giochi, disponibili sia su direct.playstation.com sia presso i rivenditori aderenti. Al centro della scena c’è naturalmente PS5, proposta nelle sue diverse declinazioni a prezzi che segnano una delle riduzioni più significative dall’uscita della piattaforma. La Digital Edition scende a 349,99 euro, un taglio di 150 euro che la trasforma in un vero punto d’ingresso nel mondo next-gen. La Standard Edition si posiziona a 449,99 euro, mentre la più potente PS5 Pro viene spinta a 699,99 euro, entrambe con 100 euro di sconto rispetto al listino. Per chi preferisce un pacchetto già pronto per essere messo sotto l’albero, arriva il nuovo bundle Fortnite Flowering Chaos, che abbina la console a contenuti esclusivi per il battle royale di Epic Games: 349,99 euro per la versione Digital, 449,99 euro per la Standard. PlayStation Portal, la finestra portatile sull’universo PS5, scende a 199,99 euro, mentre il visore PlayStation VR2 viene riposizionato a 349,99 euro. Anche l’audio si rinnova con i tagli di prezzo dedicati a Pulse Explore e Pulse Elite, rispettivamente a 189,99 e 129,99 euro. Per chi desidera spingere la personalizzazione al massimo c’è il DualSense Edge a 189,99 euro, mentre il controller DualSense – anche nelle nuove colorazioni Chroma – scende a 54,99 euro. Non manca una selezione di giochi in forte sconto, fino al 60%, che mette in vetrina alcuni dei titoli più rappresentativi della generazione: Death Stranding 2: On the Beach, Astro Bot, Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarök e molti altri. Anche PlayStation Plus partecipa alla festa con offerte dedicate ai nuovi abbonati e a chi intende effettuare un upgrade del proprio piano, valide fino al 5 dicembre, mentre il PlayStation Gear Store si allinea con un taglio del 60% su tutto il catalogo.

