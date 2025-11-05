Palermo. Ex Pip e ex Keller, Caronia: “Assicurare il full time ai lavoratori. Meritano condizioni contrattuali dignitose”

Palermo – “Dopo la stabilizzazione, è arrivato il momento di rendere full time l’impegno dei quasi duemila ex Pip e dei trentasette lavoratori ex Keller. È una battaglia storica di giustizia e dignità”. Così Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, al termine dell’audizione in commissione Bilancio all’Assemblea regionale siciliana di tutti i sindacati, sul tema dell’incremento orario dei bacini ex Pip e ex Keller.

“Gli ex Pip e gli ex Keller svolgono servizi essenziali in tutti gli assessorati regionali e negli enti sanitari siciliani e meritano un adeguamento delle condizioni contrattuali che valorizzi il loro ruolo. È assurdo che, dopo essere stati stabilizzati, lavorino 18-20 ore a settimana, mentre prima venivano utilizzati per 30 ore, anche se solo da sussidiati – sottolinea Caronia -. È necessario portare a 36 ore settimanali il monte orario di questo personale, al fine di rendere loro la libertà che meritano e condizioni contrattuali dignitose. Chiediamo, quindi, al governo regionale un ulteriore sforzo. Già a partire dalla prossima legge di Stabilità è necessario prevedere le necessarie risorse economiche per rendere effettivo l’aumento delle ore. È un impegno che riguarda non solo la commissione Bilancio, ma l’intero Parlamento regionale, chiamato a dare risposte concrete a lavoratori che attendono da troppo tempo”.