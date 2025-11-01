Libero consorzio Caltanissetta, negati aumenti ai lavoratori. La Cisl Fp si appella all’assessore regionale Messina: “Serve garantire pari dignità retributiva rispetto alle Province del resto d’Italia”

La Cisl Funzione Pubblica di Agrigento, Caltanissetta ed Enna ha formalmente contestato la decisione del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta di negare l’applicazione dell’art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 25/2025, norma che consente l’incremento del Fondo Risorse Decentrate e la conseguente valorizzazione economica del personale delle ex Province, come già avviene nel resto del Paese.

Con un atto indirizzato ai vertici dell’Ente e all’Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, Andrea Messina, il sindacato ha denunciato l’ingiustificata disparità di trattamento che colpisce i lavoratori siciliani rispetto ai colleghi delle altre Regioni.

“L’Amministrazione del Lcc di Caltanissetta — dichiarano Salvatore Parello, segretario generale Cisl Fp e Gianfranco Di Maria, coordinatore provinciale Cisl Fp – ha negato l’aumento basandosi su una lettura meramente letterale delle norme statali. Riteniamo tale interpretazione non solo insufficiente, ma anche profondamente ingiusta”.

La Cisl Fp evidenzia come la normativa regionale riconosca l’equivalenza funzionale dei Liberi Consorzi Comunali siciliani alle Province del resto d’Italia, e che il principio cardine, confermato anche dalle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), risiede nella sostenibilità finanziaria dell’Ente, non nel titolo giuridico dell’istituzione.

“Si tratta di un diritto dovuto, che deve essere immediatamente riconosciuto — aggiungono Parello e Di Maria —. Non è accettabile creare una disparità di trattamento che penalizza centinaia di lavoratori siciliani.”

La Cisl Fp sottolinea che la questione assume una valenza regionale, interessando tutti i Liberi Consorzi e le Città Metropolitane della Sicilia, e per questo rivolge un appello urgente all’Assessore Messina, affinché intervenga con un atto di indirizzo politico e interpretativo capace di sanare la disparità e uniformare i trattamenti economici in tutto il territorio siciliano.

“Auspichiamo — concludono Parello e Di Maria — che l’assessore voglia esercitare pienamente il proprio ruolo istituzionale per garantire ai lavoratori dell’Area Vasta siciliana il giusto riconoscimento retributivo, in linea con quanto già riconosciuto nel resto del Paese.”

Il sindacato si dichiara infine disponibile a essere convocato dall’assessore Messina per rappresentare di persona le ragioni e le criticità che oggi determinano questa evidente disparità di trattamento.