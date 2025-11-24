Giornata Nazionale degli Alberi, Lega Caltanissetta: “Passo indietro dell’Amministrazione Tesauro”

La Lega Caltanissetta attraverso una nota interviene in merito alla Giornata Nazionale degli Alberi, sottolineando come “nel 2025 registriamo, con rammarico, un inspiegabile passo indietro” e chiedendo “che l’Amministrazione Tesauro spieghi ai cittadini le ragioni di questa mancata celebrazione”. Di seguito la nota.



“Il 21 novembre rappresenta per l’Italia una giornata dal forte valore simbolico e civile: la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita per ricordare l’importanza del patrimonio arboreo e per ribadire l’obbligo – sancito dall’art. 1 della Legge n. 10/2013 – per ogni Comune di piantare un albero per ogni nuovo nato, comunicandone l’ubicazione alle rispettive famiglie.

Nel 2024 l’Amministrazione Tesauro aveva finalmente dato un segnale diverso rispetto agli anni di immobilismo delle precedenti Giunte, organizzando una festa dell’albero bella, partecipata e rispettosa della legge. In quell’occasione genitori e bambini nati nel 2024 furono formalmente invitati e coinvolti nella piantumazione degli ulivi al Parco Rosario Assunto, in un clima di condivisione che aveva ridato fiducia ai cittadini sull’attenzione dell’Amministrazione verso l’ambiente e verso le giovani generazioni. Per questo motivo, i nisseni si aspettavano che il 2025 segnasse la naturale continuità: un’altra giornata di festa, un altro momento di comunità, un nuovo impegno nel piantare un albero per ogni bambino nato, come prescrive la legge e come era stato fatto — con orgoglio — l’anno precedente. E invece no. Nel 2025 registriamo, con rammarico, un inspiegabile passo indietro.

L’Amministrazione Tesauro è tornata ad essere inadempiente e indifferente, proprio come le Giunte che l’hanno preceduta. Nessuna festa, nessuna convocazione per le famiglie, nessuna piantumazione dedicata ai bambini nati nel 2025, nessun rispetto dell’obbligo di legge. Ad oggi non c’è traccia di tutto ciò, magari ci sbagliamo e lo speriamo per Caltanissetta. È un’occasione persa per l’ambiente, per la città e per quei genitori che avrebbero voluto vedere il nome del proprio bambino legato a un nuovo albero, simbolo di vita, speranza e futuro. È un’occasione persa per l’educazione alla cura del territorio, un valore che dovrebbe essere al centro di ogni politica comunale. Tutto ciò l’anno scorso era stato fatto, perchè quest’anno no? Come Lega, riteniamo grave che un’Amministrazione capace di dare un buon esempio nel 2024 si sia rapidamente adagiata nell’indifferenza. Caltanissetta non può permettersi questi passi falsi: la tutela dell’ambiente, il rispetto della legge e la valorizzazione delle famiglie non sono temi accessori, ma doveri istituzionali. A nome della Lega di Caltanissetta, chiediamo che l’Amministrazione Tesauro spieghi ai cittadini le ragioni di questa mancata celebrazione e si impegni sin da ora a recuperare responsabilmente quanto non è stato fatto, restituendo dignità a una ricorrenza che parla di futuro, di natura e dei nostri bambini.”