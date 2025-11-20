Garante per la Privacy, si dimette il segretario generale Fanizza

(Adnkronos) – "Il segretario generale del garante per la protezione dei dati personali, Angelo Fanizza, ha rassegnato le proprie dimissioni" si legge in una nota del Garante per la Privacy. "Il Collegio del Garante, nel prenderne atto, ringrazia il segretario generale per il lavoro svolto".
