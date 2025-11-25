Femminicidi, l’intesa di Giorgia Meloni ed Elly Schlein al bis della prova dell’aula

(Adnkronos) – L'intesa Meloni-Schlein alla prova dell'aula della Camera. Mentre impazzano i rumors sui contatti sulla legge elettorale, intanto la segretaria dem e la premier hanno costruito un 'asse' che si dimostra solido su un tema delicato come quello della difesa delle donne. La scorsa settimana la Camera ha approvato la Pdl di modifica del Codice penale in materia di violenza sessuale: senza consenso è reato. "Abbiamo dimostrato che su questo tema fondamentale si può trovare un terreno comune tra maggioranza e opposizione per far fare passi in avanti al Paese", aveva scritto la leader dem sui social pubblicando una foto sua con la Meloni. Prima del voto a Montecitorio, una telefonata tra le due leader aveva definito l'ok al testo arrivato poi all'unanimità. Al provvedimento tenevano particolarmente i dem ed era stato il paziente lavoro soprattutto delle parlamentari Pd a rivelarsi determinante per l'intesa bipartisan, arrivata dopo l'indicazione di due relatrici: Varchi (Fdi) e De Biase (Pd). Ma il feeling tra la premier e la segretaria dem prevede anche un secondo tempo, sempre sul fronte difesa delle donne. E questa volta al centro del confronto c'è un provvedimento del governo: il Ddl che introduce il reato di femminicidio, oggi in aula alla Camera. Si tratta di un testo-bandiera dell'esecutivo di Giorgia Meloni, porta la firma dei ministri Nordio, Piantedosi, Roccella e Casellati. La maggioranza aveva già chiesto, e ottenuto, la dichiarazione di urgenza a Montecitorio. Il Senato lo ha già approvato e adesso è in attesa del voto definitivo. Il Pd ha fatto sapere che non presenterà emendamenti e voterà il provvedimento, in principio di legislatura non certo tra le 'hit' dei democratici. Questo prima dell'intesa tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, che tra l'altro viene suggellata da un voto bipartisan proprio nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne fissata per il 25 novembre.

