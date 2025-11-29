Due incidenti stradali nel Palermitano, 3 morti e 2 feriti

Tre persone hanno perso la vita in due incidenti stradali nel Palermitano. Ieri mattina sulla Palermo Sciacca in uno scontro frontale tra due Volkswagen Golf sono morte Valeria Saveria Di Giorgio, 52 anni infermiera e la madre Angelica Ganci di 78 anni. Nell’incidente sono rimasti feriti due 19enni. Nella tarda serata un 24enne, Cristian Matteo D’Agostino, è morto in via Piersanti Mattarella a Belmonte Mezzagno, dopo che la sua auto, una Peugeot 206, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un palo. Sul posto oltre a personale del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo del giovane dalle lamiere e i carabinieri per le indagini. In segno di lutto è stata annullata la celebrazione per l’insediamento di don Filippo Custode come parroco del Santissimo Crocifisso a Belmonte Mezzagno prevista per domani pomeriggio. (ANSA).