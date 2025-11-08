Caltanissetta. Spazio Pitta, il 10 novembre la cena sociale “L’Arte a Tavola”: quando la bellezza si fa dono alla città

“L’Arte a Tavola” – Quando la bellezza si fa dono alla città. Lunedì 10 novembre, ore 19:30 – Spazio Pitta, Quartiere Angeli – Caltanissetta



Caltanissetta si prepara ad accogliere “L’Arte a Tavola”, la prima cena sociale organizzata dalla sede CIRS di Caltanissetta in collaborazione con il Pittastorie Lorenzo Maria Ciulla, in programma lunedì 10 novembre a partire dalle 19:30 presso la casa museo Spazio Pitta.

Un evento che unisce formazione, arte e comunità, trasformando una cena in un gesto d’amore per la città. Gli allievi e i docenti del corso di ristorazione hanno scelto di realizzare questa esperienza proprio a Spazio Pitta, la casa museo, cocktail bar e ristorantino ideato da Lorenzo Maria Ciulla, in arte il Pittastorie. Nato nella casa dei suoi nonni, nel cuore del quartiere Angeli, Spazio Pitta è diventato negli anni un luogo simbolo di rinascita e creatività, dove la bellezza si intreccia con la memoria e il senso di appartenenza. Durante la prima parte della serata, il Pittastorie guiderà una visita guidata tra le stanze e le opere esterne di Spazio Pitta, raccontando la storia del progetto e presentando, insieme alle “vicoline” , le signore del quartiere e al CIRS, il nuovo lavoro artistico che sarà realizzato con il ricavato dell’evento. L’opera rappresenterà un albero scolpito, simbolo universale di vita e rigenerazione. Sarà collocata nello stesso punto in cui, lo scorso anno, è caduto il primo albero-installazione, creato anni fa dallo stesso Lorenzo e dalle vicoline. Come allora, le donne del quartiere intrecceranno merletti, tessuti e stoffe antiche, per restituire all’opera il legame profondo con la tradizione e la memoria del quartiere.

Un segno potente: dove qualcosa è venuto meno, oggi rinasce la bellezza. Ancora una volta Ca, un privato cittadino — come è sempre accaduto per le opere che negli anni hanno trasformato il quartiere Angeli — sceglie di donare arte alla città, ricordando che la cultura è una necessità, non un lusso. Perché l’arte, quando nasce dal cuore di una comunità, non abbellisce soltanto i luoghi: li fa vivere. “L’incontro casuale con Lorenzo ha fatto scoppiare un incendio di bellezza che ha subito coinvolto ragazzi e docenti”, racconta Michela Nicosia, coordinatrice della sede CIRS di Caltanissetta. “Da nove anni la scuola forma nuovi artigiani, ma soprattutto cittadini consapevoli che la bellezza può trasformare i luoghi e le persone.” Con “L’Arte a Tavola”, il CIRS, le vicoline e Spazio Pitta rinnovano un patto di comunità e cultura, dimostrando che ogni gesto condiviso può diventare radice, memoria e futuro.

