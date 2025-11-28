Caltanissetta, la consigliera Mosca: “Assurdo vedere ancora l’interruzione adiacente alla rotatoria di via Filippo Paladini”

La consigliera del Comune di Caltanissetta, Giusy Mosca, attraverso una nota interviene in merito all’interruzione adiacente alla rotatoria di via Filippo Paladini, con intralcio del traffico e confusione stradale, dichiarando nella nota che “è una cosa assurda vedere ancora dopo lungo tempo l’interruzione”, e che “è chiaro che come me i cittadini che la percorrono sono indignati e arrabbiati.”

La consigliera Mosca prosegue: “Ho chiamato l’assessore Adornetto che mi ha comunicato che il problema riguarda Siciliacque, la quale dopo solleciti da lui inoltrati, ha già preso in considerazione di mettere in mora la società in questione.”

“Quindi – prosegue Mosca – una intimazione che porterà presto alla risoluzione del problema.”

La consigliera Mosca ringrazia l’assessore che “ha compreso la mia istanza e che ha avuto rispetto del ruolo che rivesto – conclude -, consapevole che non è una richiesta personale, ma di una gran parte di cittadini nisseni.”