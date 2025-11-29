Caltanissetta, Janni (Italia Nostra Sicilia): “Stampare la Costituzione su un muro di una piazza significa renderla una parte tangibile della comunità locale”

Leandro Janni, del Consiglio Regionale di Italia Nostra Sicilia attraverso una nota intterviene sul tema della Costituzione della Repubblica Italiana . Di seguito la nota.

“Piero Calamandrei ha scritto: “La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere”. La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato Italiano e si posiziona al vertice della gerarchia delle fonti nell’ordinamento giuridico della Repubblica. Si tratta di una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, convenzionale, laica, democratica e programmatica. Il testo è composto da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali. Approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente, fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, ed entrò in vigore il I gennaio 1948. Ne esistono tre testi originali: uno presso l’archivio storico della Presidenza della Repubblica Italiana, uno presso l’archivio storico della Camera dei deputati e uno presso l’Archivio Centrale dello Stato.

Ciò premesso, noi di Italia Nostra esprimiamo piena concordanza con la recente proposta del consigliere comunale nisseno Armando Turturici (di “Futura – Costruiamo insieme la Città”), riguardo alla realizzazione, a Caltanissetta, di un murale con la trascrizione integrale della Costituzione della Repubblica Italiana. L’iniziativa ha lo scopo di divulgare i principi posti alla base della nostra Carta Costituzionale: libertà, uguaglianza, dignità umana, rispetto verso il prossimo e il bene pubblico, tutela del nostro paesaggio. La Costituzione è un testo carico di significato e ci guida nel nostro essere cittadini. Stamparla su un muro di una piazza, di una scuola, in un parco o in un giardino pubblico, significa farla uscire dallo spazio tradizionale di un testo e trasporla nella quotidianità dei cittadini, renderla una parte tangibile e concreta della comunità locale. Per noi di Italia Nostra l’articolo basilare, peculiare è l’art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. Che altro dire? La nostra bella Costituzione, forse, andrebbe stampata sul muro di ogni scuola. Quantomeno sarebbe opportuno stamparne, evidenziarne e commentarne i principi fondamentali, i valori.”