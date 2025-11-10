Caltanissetta, il 15 novembre passeggiata in memoria dei Carusi

CALTANISSETTA. Sabato 15 novembre, ore 11:15, Cimitero dei Carusi
Irene Bonanno, guida associata Aigae e Marcello Frangiamone de Le Vie dello Zolfo organizzano in occasione della ricorrenza della tragedia di Gessolungo del 12 nov 1881, simbolo siciliano della “Giornata in memoria delle vittime nelle miniere”, una passeggiata a partire dal Cimitero dei Carusi fino alla solfara Iuncio Tumminelli che fa parte del complesso minerario Gesso Lungo di Caltanissetta. Si tratta di un percorso semplice adatto a tutti di un’ora circa. L’evento è a numero chiuso (max 25 persone) e gratuito.
La passeggiata è inserito tra le attività collaterali della Borsa Scambio del minerale che si terrà a Caltanissetta nei presso l’hotel San Michele
Durata attività: 1 h circa
Percorso a bastone: 2 km circa a/r tra sentiero e asfalto
Equipaggiamento: vestiti a strati; scarpe da trekking o trail (gomma antiscivolo); pantaloni lunghi; antipioggia; bastoncini consigliati
Prenotazioni a
Irene Bonanno 3406268393 whatsapp
Guida ambientale escursionistica associata AIGAE