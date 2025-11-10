Caltanissetta, il 15 novembre passeggiata in memoria dei Carusi

CALTANISSETTA. Sabato 15 novembre, ore 11:15, Cimitero dei Carusi

Irene Bonanno, guida associata Aigae e Marcello Frangiamone de Le Vie dello Zolfo organizzano in occasione della ricorrenza della tragedia di Gessolungo del 12 nov 1881, simbolo siciliano della “Giornata in memoria delle vittime nelle miniere”, una passeggiata a partire dal Cimitero dei Carusi fino alla solfara Iuncio Tumminelli che fa parte del complesso minerario Gesso Lungo di Caltanissetta. Si tratta di un percorso semplice adatto a tutti di un’ora circa. L’evento è a numero chiuso (max 25 persone) e gratuito.



La passeggiata è inserito tra le attività collaterali della Borsa Scambio del minerale che si terrà a Caltanissetta nei presso l’hotel San Michele

Durata attività: 1 h circa

Percorso a bastone: 2 km circa a/r tra sentiero e asfalto

Equipaggiamento: vestiti a strati; scarpe da trekking o trail (gomma antiscivolo); pantaloni lunghi; antipioggia; bastoncini consigliati

Prenotazioni a

Irene Bonanno 3406268393 whatsapp

Guida ambientale escursionistica associata AIGAE