Caltanissetta, Gambino (M5S): “Contro le mancette istituire il Fondo Mattarella”

“Dopo l’approvazione in Giunta Regionale, approda in aula la legge finanziaria. Vorrei porre l’attenzione non sulla visione politica del governo Schifani, peraltro inesistente, ma sulle mance e mancette che saranno sicuramente inserite all’interno dell’importante strumento di programmazione finanziaria. I nostri deputati regionali hanno una grande occasione, impegnare con coscienza le risorse disponibili assegnando equamente il fondo ai 391 comuni siciliani. Un atto di sobrietà e di giustizia politica che mette tutte le amministrazioni comunali sullo stesso piano, senza fare figli e figliastri. Fu Piersanti Mattarella a istituire il fondo perequativo per tutti i comuni siciliani e proprio per questo motivo, chiedo di intitolarlo al Presidente Mattarella”. Così l’ex sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino (M5S). “Con l’istituzione del ”Fondo Mattarella” si potrebbe avere l’impegno bipartisan di tutti i deputati regionali, a favore di tutti i comuni siciliani- dice -La mia richiesta vuole bloccare il clientelismo territoriale che in atto va solo a vantaggio di alcuni territori e pochi deputati, onorando la memoria di un grande Presidente della Regione”. (Ter/Adnkronos)