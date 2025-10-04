Tragedia al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, violoncellista muore dopo un malore durante le prove

Tragedia al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, dove la violoncellista Genziana D’Anna, 63 anni, è deceduta ieri sera dopo un malore improvviso durante le prove della Nona Sinfonia di Beethoven, in programma domenica sotto la direzione del maestro Matthias Fletzberger. La musicista si è accasciata davanti ai colleghi dell’Orchestra del Teatro mentre stava suonando. Immediati i soccorsi e l’arrivo di un’ambulanza: i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarla prima del trasferimento all’ospedale Piemonte, dove però la donna è giunta priva di vita.