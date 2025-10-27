Telecontact, il Consiglio comunale di Caltanissetta convocherà una seduta straordinaria: unanimità dei capigruppo

CALTANISSETTA, martedì 28 novembre – Si muove con decisione il Consiglio comunale di Caltanissetta sulla vicenda Telecontact, che nelle ultime ore sta destando forte preoccupazione tra i lavoratori e le loro famiglie.

La conferenza dei presidenti di tutti i gruppi consiliari ha deliberato all’unanimità dei presenti la convocazione di un Consiglio comunale straordinario dedicato alla vertenza, con l’obiettivo di affrontare in aula le ricadute occupazionali e sociali legate alla situazione dell’azienda.

A renderlo noto è stato il presidente del Consiglio comunale Gianluca Bruzzaniti, che ha informato come la conferenza dei capigruppo, auto convocatasi per la mattinata di domani, stia redigendo una mozione unitaria da portare in aula nella seduta di venerdì prossimo.

La mozione sarà sottoscritta da tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione, a conferma della volontà condivisa di difendere i posti di lavoro e sostenere concretamente i lavoratori nisseni coinvolti nella vertenza.