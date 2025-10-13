Sicilia. Vertice di maggioranza, unità del centrodestra su sicurezza e riforme

Si è svolto a Palazzo d’Orléans, a Palermo, su invito del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, un vertice di maggioranza che ha riunito tutte le forze del centrodestra che sostengono il governo regionale. All’incontro, durato più di tre ore, hanno partecipato, oltre al presidente Schifani, i vertici regionali e i capigruppo all’Assemblea regionale siciliana di Forza Italia (Stefano Pellegrino e Marcello Caruso), Fratelli d’Italia (Luca Sbardella e Giorgio Assenza), Lega (Nino Germanà e Luca Sammartino), Democrazia Cristiana (Totò Cuffaro e Carmelo Pace), Movimento per l’Autonomia (Raffaele Lombardo e Roberto Di Mauro) e Noi Moderati (Saverio Romano, Massimo Dell’Utri e Marianna Caronia). Il presidente Schifani, si legge in una nota, ha aperto i lavori con una sentita riflessione sul recente episodio di violenza avvenuto nella città di Palermo, annunciando di avere già richiesto e ottenuto un incontro con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al quale parteciperà anche il sindaco Roberto Lagalla. L’obiettivo è sollecitare interventi incisivi e avviare una collaborazione istituzionale efficace per fornire risposte urgenti e strutturali, volte a contrastare il degrado delle periferie e a rafforzare la coesione sociale. Da parte di tutte le forze politiche presenti è stata espressa piena consapevolezza dei risultati conseguiti dal Governo regionale nei primi tre anni di mandato: dall’aumento delle entrate tributarie all’azzeramento del disavanzo, dalla crescita del Pil all’incremento dell’occupazione, dal miglioramento del rating da parte delle agenzie internazionali all’avvio dell’iter per la realizzazione dei termovalorizzatori. E pertanto è stata manifestata la forte determinazione di proseguire in questo percorso fino alla scadenza naturale della legislatura. Durante il vertice, sottolinea la nota, sono stati affrontati i temi che hanno recentemente determinato alcune criticità nei lavori d’Aula. In tale contesto, è stato espresso apprezzamento nei confronti del presidente dell’Assemblea regionale, Gaetano Galvagno, per la gestione dei lavori dell’Aula che ha consentito l’approvazione delle ultime due manovre finanziarie nei tempi previsti. È stata inoltre decisa la costituzione di un tavolo tecnico-politico permanente, che avvierà sin da subito un confronto sui temi rimasti in sospeso nella recente variazione di bilancio, in vista della prossima legge di Stabilità. Particolare attenzione sarà riservata alle politiche economiche a sostegno di famiglie e imprese, alla riduzione del costo del lavoro e a misure volte a favorire la crescita del reddito pro capite e dello sviluppo produttivo della Sicilia. Il vertice ha registrato inoltre l’unanimità dei partecipanti sulla volontà di procedere all’abolizione del voto segreto all’interno dell’Assemblea regionale siciliana. È stata infine avviata una riflessione condivisa sulla possibile modifica della legge elettorale regionale. Il tavolo politico, conclude la nota, si riunirà nuovamente nelle prossime settimane per affrontare, in un clima di coesione e spirito unitario, i temi legati alle elezioni amministrative previste per la prossima primavera e per proseguire il confronto sulle principali sfide politiche e programmatiche della coalizione di centrodestra.