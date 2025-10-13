Sicilia. Oggi vertice di maggioranza presieduto da Schifani

Vertice di maggioranza oggi presieduto dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, dopo la debacle sulla manovra finanziaria andata in scena all’Ars nei giorni scorsi. L’opposizione ha parlato di disfatta dopo 15 articoli bocciati, alcuni dei quali da 17 franchi tiratori, cioe’ la meta’ dei deputati della maggioranza di centrodestra. Segnale di “una crisi evidente e irreversibile” per i gruppi di minoranza. “Ritengo l’unita’ della coalizione – ha spiegato l’esponente di FI – imprescindibile per l’azione del governo. Una coalizione che mi sento di ringraziare perche con il suo leale e costante sostegno ha consentito il raggiungimento di importantissimi risultati in tema economico, occupazionale e sociale. Ed altri sono alla nostra portata grazie alle consistenti maggiori risorse finanziarie di cui godra’ la nostra regione. Ecco perche’ ci incontriamo per individuare, con quella responsabilita’ che non ci e’ mai mancata, gli eventuali motivi che hanno dato luogo a incomprensioni portatrici di voti segreti di dissenso su alcune proposte dell’esecutivo”.