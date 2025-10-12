Sicilia, Lorefice(M5S): “Sanità messa in ginocchio da governo, ma noi non ci arrendiamo”

“La sanità siciliana ormai è stata messa in ginocchio da questo Governo. A Gela, l’ASP di Caltanissetta ha sospeso le visite diabetologiche ed esaurito i fondi per i dispositivi di autocontrollo: una vergogna.Eppure, ieri al Campus ADE, ho visto una Sicilia che non si arrende: volontari, medici e pazienti che resistono dove lo Stato arretra. Anche noi non ci arrenderemo mai ed è per questo che ho presentato un’interrogazione al Ministro della Salute per chiedere il ripristino immediato dei servizi diabetologici e dei dispositivi necessari.”

Lo dichiara in una nota il senatore Pietro Lorefice (M5S), Segretario di Presidenza del Senato.

