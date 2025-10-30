Salute

Incendio in un’azienda agricola a Campofiorito, morti 11 vitelli e un cavallo

Gio, 30/10/2025 - 09:35

I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha danneggiato un’azienda agricola a Campofiorito (Palermo). Nel rogo sono morti 11 vitelli e un cavallo. Danneggiati anche due mezzi agricoli. I pompieri sono ancora nella zona per completare le fasi dello spegnimento ed evitare che ci siano focolai che possano riattivarsi. I tecnici del comando provinciale stanno eseguendo i rilievi insieme ai carabinieri per accertare le cause dell’incendio. (ANSA). 

