Gdif sequestra a Catania oltre 31 mila prodotti per Halloween non sicuri

In vista della festività di Halloween, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno intensificato i controlli sul territorio per contrastare la commercializzazione di prodotti non sicuri e non conformi alle normative vigenti, con l’obiettivo di tutelare la salute dei consumatori, in particolare dei più giovani. Le verifiche, eseguite in diversi esercizi commerciali del capoluogo etneo e di vari comuni della Città metropolitana, hanno portato al sequestro di oltre 31.000 articoli – tra maschere, zucche luminose, portachiavi, costumi e accessori – risultati privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Mancavano infatti le indicazioni relative all’origine, al produttore o all’importatore, alla composizione e alla destinazione d’uso dei prodotti. Oltre al sequestro amministrativo e al ritiro immediato dal commercio, sono state irrogate sanzioni fino a 25.823 euro e i titolari delle attività coinvolte sono stati segnalati alle competenti Autorità amministrative.