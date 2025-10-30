Salute

Forestali, l’assessore regionale Giusi Savarino: «Aumento delle giornate per antincendio è prioritario»

Redazione 1

Gio, 30/10/2025 - 23:23

«In merito all’aumento delle giornate lavorative dei forestali, soprattutto nell’antincendio, confermo che ne abbiamo assoluto bisogno. Un argomento affrontato in precedenti incontri tra esponenti del governo regionale e rappresentanti sindacali.

Stiamo lavorando in silenzio per raggiungere l’obiettivo. Attendiamo dal dipartimento Bilancio la disponibilità economica per coprire i costi di questo servizio».

Lo afferma l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, intervenendo nel dibattito sul futuro del contratto dei lavoratori forestali in Sicilia.

