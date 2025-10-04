Fa esplodere ordigno davanti a un minimarket nel Ragusano, arrestato 29enne

Un albanese di 29 anni è stato arrestato da agenti del commissariato di Vittoria per danneggiamento e porto di materiale esplodente. Secondo l’accusa, lo scorso 24 settembre, avrebbe piazzato e fatto esplodere un ordigno davanti a un minimarket di Acate danneggiandone la saracinesca, l’insegna e i gradini di accesso. Alla sua identificazione la polizia è giunta grazie alla visione di immagini delle registrazioni effettuate da telecamere di videosorveglianza della zona. Il gip di Ragusa, accogliendo la richiesta della locale Procura, ha emesso nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere (ANSA).