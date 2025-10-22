Dichiarazioni di Manlio Messina, Mancuso(FI): “I dati di Bankitalia smentiscono le polemiche. Schifani sta guidando la Sicilia verso una vera stagione di crescita”

Nelle scorse ore l’onorevole Manlio Messina, già assessore regionale ed oggi deputato alla Camera appartenente al Gruppo Misto, ha pubblicato un post sui social criticando l’azione di governo del presidente della Regione Renato Schifani, in particolare sulla gestione dei fondi del PNRR e delle politiche di sviluppo.

A tali affermazioni replica l’onorevole Michele Mancuso di Forza Italia, che richiama i dati ufficiali di Bankitalia, secondo cui la Sicilia è oggi la prima regione in Italia per crescita del PIL, con risultati positivi anche su occupazione, turismo e infrastrutture.

Un intervento che invita a riportare il confronto politico su un piano di verità, equilibrio e responsabilità.

Di seguito, la nota dell’onorevole Michele Mancuso.

In riferimento al post pubblicato dall’onorevole Manlio Messina sulla sua pagina Facebook, nel quale vengono criticate la gestione del PNRR e l’azione di governo del presidente Renato Schifani, interviene l’onorevole Michele Mancuso di Forza Italia, che invita a un confronto fondato sui dati reali e non su percezioni soggettive.

“Ho letto con stupore le considerazioni dell’on. Messina – dichiara l’on. Michele Mancuso – ma ritengo doveroso riportare il dibattito su un piano di verità e di equilibrio, basato su dati ufficiali e non su valutazioni impressionistiche.

Le più recenti rilevazioni di Bankitalia descrivono una Sicilia in netta ripresa: la nostra regione è oggi prima in Italia per crescita del PIL (+1,3%), registra un aumento dell’occupazione del 4,6%, cioè tre volte la media nazionale, una crescita del turismo del 5,1%, del traffico aeroportuale del 10,3% e un incremento delle entrate tributarie del 14,9%. Sono numeri che parlano da soli e dimostrano che la Sicilia si sta muovendo nella giusta direzione.

Questi risultati – prosegue Mancuso – sono il frutto di un governo che ha scelto la via della concretezza, della programmazione e della responsabilità. Il presidente Renato Schifani ha impostato un lavoro serio e costante, intervenendo su settori cruciali come infrastrutture, sanità, energia, agricoltura e ambiente, con una visione di lungo periodo e con attenzione ai territori.

Il governo regionale non ha mai negato le criticità – penso alla siccità, all’occupazione giovanile e alla burocrazia – ma le sta affrontando con misure concrete: piani anti-siccità, sostegno alle imprese e alle start-up, semplificazione delle procedure amministrative e accelerazione della spesa dei fondi europei e PNRR.

Chi vive ogni giorno il territorio – aggiunge Mancuso – sa che oggi la Regione è più presente e più vicina ai cittadini. Si stanno sbloccando risorse per la viabilità interna, la rigenerazione urbana e il potenziamento dei servizi essenziali. Parlare di immobilismo o di fallimento significa ignorare la realtà dei numeri e l’evidenza dei fatti.

Il presidente Schifani sta guidando la Sicilia con equilibrio, serietà e determinazione, restituendo fiducia nelle istituzioni e credibilità alla nostra Regione. È il momento della coesione, non delle polemiche: la Sicilia ha bisogno di una classe dirigente unita e responsabile, capace di consolidare i risultati e guardare avanti con una visione comune — conclude l’onorevole forzista Michele Mancuso”.