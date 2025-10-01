Caltanissetta, venerdì 3 ottobre il Teatro Margherita accoglie il tributo a Renato Zero: sul palco la band Punto Zero

CALTANISSETTA – Sarà una serata di musica e grandi emozioni quella in programma venerdì 3 ottobre alle ore 21 al Teatro Margherita, dove andrà in scena lo spettacolo “Punto Zero – Renato Zero Tribute”, inserito all’interno della rassegna Settembre è Nisseno 2025.

Il pubblico nisseno avrà l’occasione di immergersi nell’universo artistico di Renato Zero, cantautore tra i più amati e celebrati della musica italiana, attraverso un concerto che non sarà una semplice esibizione dal vivo, ma un vero e proprio show. La band Punto Zero, guidata dal carismatico Carmelo Danzè, proporrà infatti un viaggio nella carriera del “sorCino” per eccellenza, arricchito da videoproiezioni, effetti scenici e oltre quindici cambi d’abito, elementi che renderanno ancora più suggestiva la performance.

Accanto a Danzè saliranno sul palco Filippo Di Clemente al basso, Luigi Naselli alla batteria, Adriano Guarneri alle chitarre ed Enzo Sacco al pianoforte e alle tastiere: musicisti di esperienza che da anni condividono questo progetto con passione e professionalità. La scaletta abbraccerà i brani più iconici del repertorio zeriano, dagli esordi fino ai successi più recenti, mantenendo intatta l’energia e la profondità che da sempre contraddistinguono la musica di Renato Zero.

«Interpretare Renato è stato per me un sogno sin da ragazzo – racconta Danzè – e oggi vedere piazze e teatri gremiti è la conferma che il pubblico sente e vive ancora intensamente le sue canzoni. Non voglio imitarlo, perché resta unico e inimitabile, ma provo a trasmettere con la mia voce la stessa forza emotiva che da sempre lo contraddistingue».

L’evento è promosso dal Comune di Caltanissetta, attraverso l’assessorato Sport ed Eventi, con la collaborazione dell’Associazione Ancos APS e il sostegno di diversi partner locali. L’ingresso sarà libero, con un’area riservata e accesso facilitato per le persone con disabilità, a conferma della volontà di rendere la serata davvero inclusiva e partecipata.

Il Teatro Margherita si prepara così a trasformarsi in un palcoscenico vibrante, dove musica, scenografia ed emozioni si fonderanno per celebrare un artista che ha segnato la storia della canzone italiana. Per i fan di Renato Zero, e per chi ama la musica capace di unire generazioni diverse, l’appuntamento di venerdì 3 ottobre si annuncia imperdibile.