Caltanissetta investe sui giovani: la Fiera del Lavoro nasce da un progetto di visione. Del Popolo: “Così costruiamo una città che offre opportunità, non solo speranze”

CALTANISSETTA – Una città che sceglie di guardare avanti, che investe sulle nuove generazioni e che prova a costruire un futuro di opportunità concrete. È questo il messaggio lanciato dalla prima Fiera del Lavoro di Caltanissetta, che ieri ha riempito il Centro Polivalente “Michele Abbate” con oltre duemila presenze tra studenti, aspiranti lavoratori, aziende, associazioni e istituzioni.

Promossa dal Centro per l’Impiego in collaborazione con il Comune di Caltanissetta e con Sviluppo Lavoro Italia, la manifestazione ha rappresentato un momento di incontro reale tra domanda e offerta, ma anche un segnale forte di fiducia nel potenziale umano e produttivo del territorio.

Un progetto condiviso, frutto di una visione

Alla base del successo c’è una visione amministrativa chiara: costruire una città che non perda i suoi giovani, ma li accompagni verso il lavoro e la crescita personale.

Un percorso che nasce da un’idea fortemente voluta e coordinata dall’assessore allo Sviluppo Economico Guido Del Popolo, che ha creduto fin dal principio nella possibilità di trasformare una riflessione in una politica concreta.

“Ringrazio il Centro per l’Impiego e Sviluppo Lavoro Italia per la stretta sinergia con il Comune – ha spiegato Del Popolo –. Il successo dell’iniziativa, la grande risposta delle aziende e dei giovani, l’interesse che abbiamo visto nei vari stand ci fanno capire che nel nostro territorio c’è ancora tanta voglia di investire in progetti di vita professionale oltre che personale.”

Per l’assessore, la Fiera del Lavoro non è un episodio isolato ma un tassello di un disegno più ampio: “Vogliamo costruire una rete economica che generi valore per la città, creando occasioni di crescita per le imprese e opportunità concrete per i nostri giovani. La Fiera è solo l’inizio di un percorso che intendiamo rendere stabile e sempre più inclusivo.”

Al termine della manifestazione, l’assessore Guido Del Popolo ha condiviso alcune riflessioni sulle origini, gli obiettivi e le prospettive della Fiera del Lavoro.

Assessore, come nasce l’idea della Fiera del Lavoro?

«Tutto parte dall’ascolto del territorio. Abbiamo sentito l’esigenza di creare un punto d’incontro reale tra chi cerca e chi offre lavoro. Il mercato del lavoro oggi è fatto di piattaforme e algoritmi, ma dietro ogni curriculum c’è una persona. Volevamo riportare al centro il contatto umano.»

Quanto è stato importante il gioco di squadra?

«Determinante. Questo progetto è nato e cresciuto grazie a una forte collaborazione con il sindaco Tesauro, con la giunta, con gli uffici comunali, con il Centro per l’Impiego e con tante realtà associative. Tutti abbiamo lavorato nella stessa direzione: far tornare Caltanissetta protagonista del proprio sviluppo.»

Che messaggio arriva ai giovani da questa giornata?

«Che vale la pena restare. Che la nostra città può essere luogo di crescita, non di rinuncia. Se le istituzioni fanno rete e le aziende aprono le porte, i nostri ragazzi possono trovare qui le opportunità che cercano altrove.»

E quali saranno i prossimi passi?

«Consolidare questa esperienza e farla diventare un appuntamento fisso, con un respiro regionale. La Fiera del Lavoro deve diventare un laboratorio permanente di idee, competenze e relazioni.»

Una città che guarda avanti

Nel corso della manifestazione, il sindaco Walter Tesauro ha sottolineato come la Fiera rappresenti “un importante tassello per la strategia di governo della città”.

“Creare occasioni per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro – ha dichiarato – significa sostenere le aziende nella ricerca di risorse umane motivate e competenti e, soprattutto, aiutare i nostri giovani a scegliere di restare a vivere a Caltanissetta senza dover andare via per cercare un’occupazione.”

Apprezzamento anche dal direttore del Centro per l’Impiego, Massimo Brucato, che ha parlato di “un primo approccio verso un progetto replicabile nel tempo, capace di coinvolgere sempre più candidati e imprese”.

Durante la giornata, studenti e docenti delle scuole superiori hanno partecipato a seminari e incontri B2B, esprimendo grande soddisfazione per un’iniziativa utile e concreta.

Abbiamo conosciuto meglio le realtà aziendali del territorio e capito che ci sono possibilità anche qui, hanno raccontato alcuni ragazzi al termine dell’evento.

Il lavoro come orizzonte comune

La Fiera del Lavoro di Caltanissetta non è stata soltanto un evento, ma una prova di fiducia collettiva: quella di una città che sceglie di puntare sul proprio capitale umano.

E in questo percorso, la visione dell’assessore Guido Del Popolo rappresenta la sintesi di un metodo: programmare, condividere, costruire.

Perché il lavoro, quando è accompagnato da politiche coraggiose, può davvero tornare a essere la chiave per aprire il futuro.