Caltanissetta, centro storico: previsti interventi sulle strade per 500 mila euro

L’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Calogero Adornetto, sta portando avanti una programmazione mirata alla manutenzione e al recupero delle strade cittadine, distinguendo gli interventi tra centro storico e aree esterne della città.

«Nel corso del 2025 – spiega l’assessore Adornetto – abbiamo puntato ad effettuare una manutenzione straordinaria nella parte esterna della città, non perché ritenuta più importante, ma perché si tratta di aree non sottoposte alla tutela della Soprintendenza e dunque con procedure più snelle. Diversamente, nel centro storico i tempi di progettazione e realizzazione sono più lunghi poiché si tratta di zone vincolate. Per questo ci siamo soffermati in particolare su due quartieri significativi: Santa Venera e Provvidenza».

Per questi due quartieri è già stato predisposto un progetto di rifacimento delle strade interne, oggi caratterizzate da mattonelle d’asfalto, con l’obiettivo di ripristinare la pavimentazione nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza.

«Nel quartiere Santa Venera – prosegue l’assessore – è previsto il rifacimento totale di alcune vie: via San Calogero, via Saccara, tratti di via Trobbia, via Mussomeli e via Saccarella. In queste strade sarà rimossa l’attuale pavimentazione e verrà collocata una soletta in cemento armato, successivamente un massetto, uno strato di allettamento e infine la nuova pavimentazione in mattonelle autorizzate dalla Soprintendenza. Lo stesso lavoro sarà realizzato anche nel quartiere Provvidenza, dove è prevista la manutenzione straordinaria totale di via Barone Lanzirotti, la strada che collega corso Umberto a via XX Settembre, insieme ad alcune vie limitrofe».

L’assessore sottolinea inoltre che, nell’arco del 2026, il Comune di Caltanissetta punterà con decisione sulla manutenzione del centro storico: «Abbiamo individuato somme per circa 500 mila euro destinate a questi due interventi e ulteriori 500mila euro che saranno utilizzati nei prossimi mesi per la manutenzione straordinaria delle strade esterne non interessate dal passaggio della pista ciclabile. Tutte le risorse disponibili saranno investite per migliorare la viabilità cittadina».

Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, ha rimarcato l’importanza di questo impegno finanziario, soprattutto in un quadro di bilancio complesso: «È bene puntualizzare che la spesa di 1 milione di euro che questa amministrazione intende destinare alla manutenzione delle strade, sia all’interno che all’esterno del centro storico, rappresenta un traguardo significativo e uno sforzo rilevante. Il nostro bilancio registra un disavanzo di circa 2 milioni di euro l’anno e continuerà ad esserlo per i prossimi quattro anni. Nonostante questo scenario, siamo riusciti a trovare risorse per intervenire già nel 2025 sul territorio del centro storico, pur consapevoli che c’è ancora tanto lavoro da fare».

Il primo cittadino ha infine ribadito la visione strategica dell’Amministrazione: «Si tratta di quartieri che per troppo tempo sono rimasti isolati e trascurati. Il nostro obiettivo è ammodernare anno dopo anno le strade del centro storico e, come già dichiarato in passato, prima della fine del mandato intendiamo rinnovare l’80% delle strade cittadine».