Caltanissetta, al via il progetto M.E.P.A.: un modello educativo per l’inclusione dei ragazzi autistici

CALTANISSETTA – Un’iniziativa che mette al centro i bambini e i ragazzi con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie. Il Comune di Caltanissetta, in coprogettazione con la cooperativa sociale “ConSenso”, ha ottenuto dalla Regione Siciliana un finanziamento di 223.560 euro per realizzare il progetto M.E.P.A. – Modello Educativo Personalizzato per l’Autismo, un percorso di inclusione e crescita che accompagnerà giovani tra i 6 e i 21 anni verso una maggiore autonomia e partecipazione sociale.

Il progetto, che si svilupperà nell’arco di dodici mesi, nasce con un obiettivo chiaro: offrire ai ragazzi con autismo occasioni reali di apprendimento e integrazione, costruendo intorno a loro una rete di sostegno fatta di educatori, operatori, famiglie e istituzioni. Le attività saranno differenziate per fasce d’età e calibrate sulle esigenze individuali.

Per i più piccoli, dai 6 ai 12 anni, sono previsti laboratori di gruppo e attività mirate alla socializzazione e al potenziamento delle competenze relazionali. I ragazzi tra i 13 e i 21 anni saranno coinvolti in percorsi educativi e formativi che puntano a sviluppare le abilità comunicative, sia verbali che non verbali, con l’aiuto di strumenti e metodologie specifiche. Infine, per i giovani dai 16 ai 21 anni, saranno attivati laboratori di autonomia e orientamento al lavoro, per accompagnarli nel delicato passaggio alla vita adulta.

“Siamo lieti di annunciare che la nostra proposta è stata accolta e finanziata dal governo regionale con una somma pari a 223.560 euro – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Ermanno Pasqualino –. Si tratta di un progetto di grande valore umano, nato dalla collaborazione tra il Comune e la cooperativa ConSenso. L’obiettivo è offrire ai ragazzi con autismo strumenti concreti per crescere e alle famiglie un punto di riferimento stabile. L’inclusione non può restare una parola astratta: deve tradursi in opportunità, partecipazione e dignità per tutti”.

Un ulteriore supporto sarà garantito attraverso l’erogazione di voucher che permetteranno alle famiglie di accedere a terapie, servizi e attività ricreative dedicate. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 20 novembre 2025 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Caltanissetta, in Corso Umberto I n. 134.

Il progetto M.E.P.A. rappresenta un passo importante per la città e un segnale concreto di attenzione verso chi vive situazioni di fragilità. Un modello educativo che guarda alla persona nella sua interezza, promuovendo una cultura dell’inclusione che diventa valore collettivo e impegno quotidiano.