Sicilia. Anas, sulla SS115 “Sud Occidentale Sicula” temporanea chiusura della galleria Garebici per sopralluogo tecnico di routine

Martedì 30 settembre, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, gli ispettori ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) eseguiranno un sopralluogo tecnico presso la galleria Garebici e le sue pertinenze, ubicata al km 162,100 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula. Il sopralluogo si inquadra tra le attività di routine propedeutiche alla emissione del decreto di messa in servizio previsto dalla normativa di settore riguardante le gallerie ubicate nei percorsi stradali di interesse europeo (Rete TEN), a seguito dell’ultimazione dei lavori di adeguamento svolti da Anas all’interno della Garebici. L’esecuzione del sopralluogo comporterà la chiusura al traffico della galleria, in entrambi i fornici, e della carreggiata tra gli svincoli di Montallegro (km 159,665) e di Siculiana (km 167,200). Al fine di contenere possibili disagi alla circolazione stradale, durante le ore di chiusura, il traffico verrà deviato su viabilità locale.