Palazzo d’Orléans, Patrizia Valenti nuovo capo di gabinetto vicario del presidente Schifani

Da oggi Patrizia Valenti entra nell’ufficio di gabinetto del presidente della Regione, Renato Schifani. La dirigente regionale assume il ruolo di vicario, fino a poche settimane fa ricoperto da Carmelo Frittitta, designato dirigente generale del dipartimento Energia.
Patrizia Valenti, nei ranghi dell’amministrazione regionale dal 1992, ha svolto numerosi incarichi da dirigente generale (l’ultimo in ordine di tempo al dipartimento Ambiente). Per assumere il nuovo ruolo lascia la direzione della Biblioteca centrale Regione Siciliana “Alberto Bombace”.
