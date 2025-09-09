Muore e lascia 18 compagni di vita, lanciata una raccolta fondi per salvare gli animali di Anna

PATTI – “Una vita spesa per gli animali: cani (era arrivata ad averne 104), gatti, tartarughe, un asino, un cavallo, un riccio: tutto a sue spese, senza alcun aiuto”. Anna si è spenta lo scorso 29 agosto, a 72 anni. Adesso i suoi animali sono rimasti senza di lei. Per questo, a Patti, è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe arrivata a 9.300 euro in pochi giorni, con già 380 donazioni.

“Siamo commosse e rincuorate dal vostro aiuto – scrive una delle organizzatrici, Daniela Lotito – non abbandonate i ‘ragazzi di Anna’: veniteli a conoscere”. “Anna non aveva più i denti – racconta – gli occhiali aggiustati con lo scotch per poter sfamare e curare loro. Le erano rimasti diciotto compagni di vita tra i 13 e i 15 anni. Malati oncologici, ipovedenti, malati di leishmaniosi. Con lei, vedova senza figli, dormivano otto gatti”. A questo link è possibile effettuare una donazione per gli animali di Anna.

“Sono rimasti i suoi compagni di vita – aggiunge – ormai orfani e bisognosi di cibo e cure. Bisogna sistemare i recinti ormai fatiscenti prima che arrivi l’inverno, Anna non è mai riuscita perché c’era sempre qualche emergenza a cui fare fronte, un operaio da pagare per pulire”. (Tempostretto.it)