Mafia, confiscati beni per 13 milioni di euro a un imprenditore vicino al clan Nicotra di Misterbianco

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, con il supporto dei colleghi di Catania e il coordinamento dello S.C.I.C.O., hanno confiscato nei confronti di un imprenditore siciliano – operante anche in Emilia Romagna e considerato contiguo al clan Nicotra di Misterbianco (Ct), un ingente patrimonio per un valore complessivo di oltre 13 milioni di euro, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, divenuto definitivo a seguito di sentenza della Cassazione. Nel dettaglio, sono stati acquisiti a patrimonio dello Stato: 56 beni immobili, tra fabbricati e terreni nelle province di Bologna e Catania; 9 autoveicoli; 22 rapporti bancari; 11 quote di partecipazione societarie; 100 azioni del Credito Etneo; 6 polizze di pegno. I beni sono risultati nella disponibilità dell’imprenditore siciliano in misura palesemente sproporzionata rispetto alle esigue fonti reddituali dichiarate. Il soggetto contraddistinto da pericolosità sociale, è stato condannato in via definita, a vario titolo, nel corso degli anni, per molteplici reati, tra i quali, un tentato omicidio commesso a Faenza