Il cordoglio dell’on. Michele Mancuso per la scomparsa di Rosario Schifani

«Con grande tristezza ho appreso la notizia della scomparsa, all’età di 78 anni, del professor Rosario Schifani, fratello del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Una perdita che colpisce profondamente non soltanto la famiglia, ma anche il mondo accademico, che per anni ha potuto apprezzarne la competenza e la dedizione come docente di Elettrotecnica presso l’Università di Palermo» – afferma il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso.

«Al Presidente della Regione, che guida con equilibrio e senso di responsabilità la nostra Isola, desidero manifestare il mio più sincero affetto e la vicinanza più profonda in questo momento così doloroso. La perdita di un fratello rappresenta un vuoto incolmabile, e sono certo che il ricordo del professor Rosario Schifani continuerà a vivere attraverso l’eredità umana e professionale che ha lasciato» – dichiara l’onorevole Mancuso.

«Non si tratta soltanto di un pensiero personale: a nome di tutta Forza Italia della provincia di Caltanissetta e di quanti condividono i valori dell’amicizia e della solidarietà, desidero esprimere il cordoglio più sincero. Ci stringiamo attorno al Presidente Schifani e alla sua famiglia con un abbraccio di vicinanza e di rispetto» – conclude l’on. Michele Mancuso.