Grande successo a Caltanissetta per “Il pranzo della domenica”: la soddisfazione di MyEAP

Una domenica diversa, all’insegna del buon cibo e della convivialità. Domenica, 21 settembre 2025, anche Caltanissetta ha partecipato alla grande iniziativa nazionale “Il pranzo della domenica”, promossa in tutte le piazze d’Italia per celebrare la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’UNESCO.

Il cuore della città, con le sue vie e piazze del centro storico, si è trasformato in un grande spazio di incontro. Una lunga tavolata imbandita ha accolto 250 persone, simbolo concreto di una comunità che sceglie di ritrovarsi e condividere. Tra piatti della tradizione, sorrisi e racconti, la giornata ha regalato un’esperienza indimenticabile, lasciando il segno in tutti i presenti.

L’iniziativa ha potuto contare sul sostegno del Comune di Caltanissetta, rappresentato dal sindaco Walter Tesauro e dall’assessore Pier Paolo Olivo, che hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e per l’entusiasmo dei cittadini.

Un ruolo centrale è stato svolto proprio dall’Agenzia MyEAP: la direttrice Rosaria Fasciana ha creduto fortemente nell’organizzazione dell’evento, mentre Domenico Carrubba, responsabile del ristorante didattico, ha seguito con dedizione ogni dettaglio, mettendo a disposizione competenza e passione.

Il risultato è stato un centro storico nuovamente animato, pieno di vita ed entusiasmo, con la speranza condivisa che simili iniziative possano ripetersi presto, continuando a valorizzare la città e la sua comunità. (Foto Gaetano Camilleri)