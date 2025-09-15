Forza Italia Giovani Caltanissetta ad “Azzurra Libertà”: un’esperienza fondamentale per le nuove generazioni

Forza Italia Giovani ha celebrato anche quest’anno la sua festa nazionale “Azzurra Libertà”, svoltasi a San Benedetto del Tronto dal 12 al 14 settembre. All’appuntamento hanno preso parte oltre un migliaio di ragazzi provenienti da tutta Italia, con la partecipazione di rappresentanti del partito, ministri, parlamentari e dirigenti nazionali.

Anche la provincia di Caltanissetta ha fatto sentire la propria voce attraverso una delegazione di Forza Italia Giovani, che ha partecipato con entusiasmo, interesse e spirito di militanza. Tre giornate di dibattiti, confronto e dialogo che hanno rappresentato un’occasione di crescita politica e personale, rafforzando il legame dei giovani con i valori e l’identità del partito guidato dal Presidente Antonio Tajani.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Umberto Di Dio, per motivi personali non ha potuto accompagnare la delegazione, ma ha espresso piena soddisfazione per la rappresentanza del Nisseno:

“L’esperienza vissuta dai nostri ragazzi è motivo di orgoglio per l’intero gruppo. Forza Italia Giovani a Caltanissetta cresce sempre di più e vede al suo interno giovani che dimostrano entusiasmo, capacità e voglia di fare politica” – ha dichiarato.

Significativa la testimonianza delle due giovani militanti Naide Panepinto (Caltanissetta) e Fabiola Piazza (Mussomeli), che hanno espresso con una nota congiunta il valore di questa esperienza:

“Siamo entusiaste di aver preso parte alla manifestazione nazionale di Forza Italia Giovani a San Benedetto del Tronto. Essendo la nostra prima esperienza a un evento di questa portata, è stato emozionante poter partecipare attivamente, confrontandoci direttamente con i vertici del partito. La nostra presenza, voluta fortemente dall’on. Michele Mancuso che dobbiamo ringraziare per averci dato l’opportunità di discutere le reali esigenze del nostro territorio, ha portato la voce della provincia di Caltanissetta in un contesto nazionale. È stato un momento di grande crescita personale e politica, che ci ha arricchite e motivate a proseguire con ancora più impegno nel nostro percorso all’interno di Forza Italia e a far ripartire il Movimento Giovanile in provincia di Caltanissetta”.

Alla convention ha preso parte anche il giovane assessore comunale di Caltanissetta Marcello Mirisola, recentemente nominato nella giunta guidata dal sindaco Walter Tesauro, segno di come Forza Italia continui a valorizzare e promuovere il protagonismo delle nuove generazioni anche nelle istituzioni locali.

“Sulle ali dell’entusiasmo dei giovani della nostra provincia che hanno partecipato alla manifestazione nazionale – afferma l’on. Michele Mancuso, segretario provinciale di Forza Italia – ripartiremo per creare una rete di ragazzi entusiasti e capaci in ogni comune del Nisseno. La loro energia e la loro passione sono la migliore garanzia per il futuro del nostro territorio e del nostro partito”.